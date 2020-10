Prisa. Venda da TVI impacta negativamente em 77 milhões. Grupo com prejuízos de 209 milhões até setembro

Novo estúdio da TVI

A pandemia do covid-19 e a venda, com perdas da TVI, levou a Prisa a registar prejuízos de 209 milhões de euros até setembro, anunciou o grupo espanhol que na semana passada fechou um acordo de refinanciamento da dívida e a venda do negócio da educação em Espanha. A venda da Santillana representa um encaixe de 465 milhões, estimando-se uma mais-valia de 385 milhões de euros.

"A pandemia teve um efeito negativo de 166 milhões nas receitas e de 119,4 milhões no EBITDA. Como consequência, o EBITDA ascende aos 82 milhões no fim de setembro, o que representa uma descida de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 165 milhões", destaca o grupo espanhol.

Apesar do esforço de contenção de custos, atingindo, em setembro, 80% do cumprimento total do plano de contingência -que até ao final do ao deverá superar os "40 milhões comprometidos" -, o impacto da desvalorização da moeda no México, Argentina e Brasil - com um efeito negativo de 44 milhões nas receitas e de 5,4 milhões no EBITDA - levou ao grupo a fechar com perdas nos primeiros nove meses do ano.

"O resultado líquido lança perdas de 209 milhões como consequência do impacto da covid-19, das deteriorações de 77 milhões procedentes do acordo de venda da Media Capital, da deterioração da totalidade dos créditos fiscais pendentes em Espanha, avaliados em 64,55 milhões, e das deteriorações de 21,9 milhões dos ativos da rádio no México e no Chile", refere o grupo.

Com a venda da posição de totalidade da participação acionista (64,47%) a Prisa arrecadou 36,8 milhões de euros, tendo com a venda de cerca de 30% a Mário Ferreira encaixou 10,5 milhões de euros. Ou seja, tudo somado a 47,3 milhões. Em março, antes de falhar a tentativa de compra da Cofina, o grupo Media Capital tinha um entreprise value de 205 milhões de euros, depois de um 'desconto' de 50 milhões.

A Prisa que, até final de setembro, tinha uma dívida líquida bancária na ordem dos 1 107 milhões, o que representa um rácio de dívida líquida/EBITDA de 7,8 vezes, anunciou na semana passada o acordo de refinanciamento da dívida e a venda do negócio da educação em Espanha.

"O acordo de refinanciamento da dívida representa o alargamento do vencimento até março de 2025, com um custo inicial de 5,5% e um custo total médio de 7% durante a vigência do contrato. Contempla a amortização de 400 milhões de dívida (sendo que a dívida líquida total reduz em mais de 30%) e estabelece o marco para uma futura separação efetiva dos negócios da Educação e Média. Com este refinanciamento, a empresa contará com cerca de 275 milhões para reforçar a liquidez e facilitar o desenvolvimento dos planos futuros dos seus negócios", informa o grupo

A Santillana tem um preço de venda de 465 milhões, "o que representa um múltiplo de 9,6 vezes sobre o EBITDA médio do ciclo educativo do período 2017/2019, para além dos múltiplos das principais transações comparáveis no setor. A venda gerará uma mais-valia estimada em 385 milhões de euros."