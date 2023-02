Privatização da TAP: Estado poderá ficar com até 20% da companhia

tap aeroporto de lisboa avioes aviao tap aeroporto © PAULO SPRANGER

O Estado poderá vir a ficar com uma fatia de entre 10% a 20% da TAP no futuro processo de privatização, avança o Jornal Económico. Uma fonte ligada ao processo adiantou ao jornal que a presença do governo no capital da companhia visa "garantir presença à mesa do conselho de administração e dar voz ao interesse geral nacional".

Sobre o futuro dono da transportadora aérea, a mesma fonte adianta que "será privilegiado quem apostar na economia portuguesa e a manutenção do hub em Lisboa"

O ministro da Economia e do Mar defendeu esta quinta-feira que o objetivo do Governo é "atrair o maior número de propostas" para a privatização da TAP para realizar "um negócio que seja em benefício dos destinos do país". António Costa Silva considerou que a Iberia "não é uma boa solução" para a privatização da TAP, ao contrário do que defendeu recentemente numa entrevista ao jornal espanhol El Economista. No parlamento, Costa e Silva disse ainda que se "processo for competitivo" e com muitos interessados haverá "uma saída mais benéfica".

O processo de privatização da TAP está em curso e já está a ser feita uma consulta ao mercado para identificar potenciais compradores, Além do grupo IAG, também as companhias Lufthansa e a Air France-KLM têm sido apontadas como potenciais compradores da TAP.