Privatização é barril de pólvora numa TAP onde a paz está ameaçada

Pode ser a gota de água que vai fazer o copo transbordar. Aos sinais de cansaço provocados pelos cortes salariais e despedimentos, no âmbito do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia em 2021, e ao rol de polémicas da administração nos últimos meses - das contratações de serviços externos (ACMI) no verão à aquisição de uma nova frota automóvel - junta-se o anúncio de uma privatização que, diz o primeiro-ministro, deverá arrancar ainda este ano para estar concluída em 12 meses.



Os trabalhadores da TAP receberam o anúncio de António Costa, em setembro, com "choque" e lamentaram ontem no Parlamento não serem chamados à conversa, reiterando as críticas à gestão da empresa e ao governo, durante uma audição sobre a privatização da transportadora aérea requerida pelo PCP.



Há muito que a ameaça à paz social na TAP paira no ar e os últimos meses têm sido pautados por braços de ferro entre trabalhadores e administração. Os sindicatos dizem estar agora "reunidos os ingredientes para a tempestade perfeita" e assumem avançar com uma paralisação nas próximas semanas. "É muito provável que até ao final do ano possa haver uma greve no grupo TAP", referiu o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, sublinhando o "descontentamento crescente, a dificuldade ligada à inflação, os cortes salariais e a gestão totalmente fora da caixa, com uma falta de sensibilidade social".



"Ao contrário do que era esperado a TAP, em vez de acompanhar o crescimento qualitativo e diminuir as restrições excecionais da pandemia, opta por embelezar a empresa para os possíveis compradores", lamentou.



Ao DN/Dinheiro Vivo, a TAP não quis comentar a ameaça de greve do SNPVAC e, sobre a privatização, remeteu a sua posição para as declarações da CEO durante o dia de ontem na Portugal Air Summit. "Penso que se trata de encontrar os parceiros certos, de encontrar também para o país e para o "hub" as condições certas, aquelas que forem importantes para o país, a um nível estratégico, e isso será definido pelo Governo", disse Christine Ourmières-Widener no primeiro dia da sexta edição da cimeira aeronáutica que está a decorrer esta semana em Ponte de Sor.

Pública ou privada?

Para já, há três nomes na corrida à compra da companhia liderada por Christine Ourmières-Widener: a alemã Lufthansa, a franco-holandesa Air France-KLM e o grupo IAG, que detém a espanhola Ibéria e British Airways. Sobre a privatização da empresa, as opiniões entre sindicatos divergem. A Comissão de Trabalhadores da TAP mostrou-se contra a venda aos privados e questionou a viabilidade do documento de Bruxelas.



"Se o plano de reestruturação não vai fazer com que a TAP se torne numa empresa viável, então andamos a brincar às empresas. O plano é para tornar a TAP viável e lucrativa", constatou a coordenadora Cristina Isabel Carrilho, que teme que o novo dono da TAP avance com mais despedimentos. "Historicamente estas febres não têm bons resultados. A TAP, sendo privatizada, levaria à perda da companhia de bandeira estratégica. Em todas as privatizações o resultado foi o mesmo: direitos laborais retirados e depois despede-se", prosseguiu.



O plano de reestruração foi tema de conversa recorrente durante a manhã no Parlamento, com os trabalhadores a acusar o secretismo do documento e o resultado da sua execução. "Reestruturar deveria significar ver onde estariam gorduras da empresa, atuar cirurgicamente e tornar a estrutura de diretores e chefias menos vertical. Assistimos ao emagrecimento da mão-de-obra disponível, à redução dos salários dos trabalhadores com a consequente degradação do ambiente laboral que se tornou altamente tóxico, com uma brutal desmotivação", enumerou o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (SITEMA), Jorge Alves.



Já a Plataforma de Sindicatos de Terra do Grupo TAP concorda com a mudança de patrão, mas pede que os trabalhadores sejam chamados à conversa. "A TAP tem de ser privatizada, tem de ter um parceiro para se poder desenvolver, caso contrário está condenada. As privatizações não são um papão e muito menos neste setor porque na aviação ninguém sobrevive sozinho, na Europa tem de ser assim", defendeu o presidente André Teives.

Posição mais moderada assumiram os pilotos e os tripulantes.



Sem tomar partido, os sindicalistas sublinharam, sobretudo, a importância da mudança de mãos da empresa ser realizada de forma honesta e clara. "Somos a favor de uma administração competente e transparente com sensibilidade social. Que a privatização seja feita de uma maneira transparente e saudável e não à custa dos trabalhadores", pediu o presidente do SNPVAC que, acrescentou: "Os 77 anos da história da TAP mostram que ora privada ora pública os erros são constantes".



Também o Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas (SIPLA) se mostrou recetivo a uma gestão "eficiente que procure as melhores práticas na indústria". Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) relembrou que foi com uma gestão privada que a TAP renovou a frota de aviões, criou mais emprego e abriu rotas para os Estados Unidos e Canadá, mas sublinhou que foi o dinheiro do Estado a salvar a companhia. "Não tomamos partido, queremos uma TAP fiável, lucrativa e que respeite os trabalhadores", rematou o presidente do SPAC, Tiago Faria Lopes.



As audições aos trabalhadores sobre a privatização da TAP continuam hoje com o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), a Comissão de Trabalhadores dos Serviços Portugueses de Handling e o Sindicato Nacional dos Engenheiros (SNEET). À tarde os partidos discutem a privatização da companhia em plenário, num requerimento apresentado pelo PSD.