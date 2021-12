Procalçado atribui prémio extraordinário de 500 euros a cada trabalhador

Fábrica da ProCalçado, empresa que fabrica as marcas Lemon Jelly, Wock e For Ever em Pedroso, Vila Nova de Gaia. © Leonel de Castro / Global Imagens

O grupo Procalçado vai atribuir um prémio extraordinário de 500 euros a cada um dos seus mais de 400 trabalhadores, "como reconhecimento do esforço e compromisso demonstrados ao longo deste ano, determinantes para responder com sucesso ao difícil momento social e económico que vivemos", anunciou a empresa em comunicado. "Tempos especiais merecem um reconhecimento especial", frisa.

O prémio é acompanhado da já tradicional oferta de um cabaz de Natal. Detentor das marcas de solas For Ever e de calçado Wock e Lemon Jelly, o grupo de Pedroso, Vila Nova de Gaia, refere que tem investido "no reforço da proposta de valor" para os seus colaboradores, procurando proporcionar-lhes uma experiência "o mais enriquecida possível".

O plano de benefícios da Procalçado inclui, assim, um seguro de saúde, um bolo a cada colaborador no seu aniversário e um cabaz natalício, bem como descontos na aquisição de produtos das marcas do grupo e um prémio de recrutamento sempre que há uma referenciação bem-sucedida de novos elementos para a equipa. O grupo tem ainda "um conjunto de protocolos com condições exclusivas" com parceiros da comunidade envolvente.

"A aposta na formação e no desenvolvimento das equipas e a promoção de diferentes iniciativas, como sejam concursos criativos, são, ainda, outras formas que o grupo tem encontrado de estimular as suas Pessoas", refere o comunicado, sublinhando que a Procalçado "tem procurado trilhar um caminho de melhoria contínua nas diferentes frentes organizacionais, com vista a um caminho sustentável de crescimento e autossuperação".