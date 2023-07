Prochef duplica produção e aposta no segmento saúde

Orquídea Silva fundou a Prochef há 18 anos em Vila do Conde © Direitos reservados

A Prochef, especializada no fabrico de fardamento para a restauração, tem vindo a alargar o seu âmbito a outras áreas do turismo, designadamente aos profissionais de receção, housekeeping e manutenção. Mas não só, com a pandemia e o encerramento deste setor, a empresa de Vila do Conde lançou uma nova gama de produtos, a Prohealth, tendo em vista o negócio das clínicas, farmácias, etc., a que se seguiu a linha ProSpa, direcionada ao segmento de bem-estar, desde os próprios spa, passando pelos cabeleireiros e gabinetes de estética. E a procura é mais que muita, obrigando a reforçar a capacidade produtiva. "Tem sido uma loucura, temos imensos pedidos, estamos no limite, já não conseguimos receber mais encomendas. Até às férias estamos bloqueados", diz Orquídea Silva, fundadora da Prochef.

Fundada em 2005, a marca chega este ano à maioridade. Tem a fábrica no centro histórico de Vila do Conde, onde ocupa dois edifícios e dá emprego a 22 pessoas. Um terceiro espaço já foi adquirido, para a expansão da unidade, devendo entrar em obras de recuperação em breve. O investimento está calculado em qualquer coisa como 700 mil euros, que irá candidatar a apoios comunitários. A aposta em equipamentos mais modernos e semi-automáticos permitirá duplicar a capacidade produtiva contratando, apenas, mais quatro ou cinco pessoas. E continuará a subcontratar a produção a costureiras e unidades na região, mantendo a aposta na fabricação nacional. "Não somos, com certeza, a empresa com melhor preço no mercado, mas somos a que faz produtos de qualidade e que continua a dar emprego a portugueses", sublinha a empresária, que estabeleceu, entretanto, parcerias com outros setores, designadamente no calçado, para oferecer uma gama completa aos seus clientes.

Com vendas de 1,4 milhões de euros em 2022, a Prochef vende 80% dos seus produtos no mercado nacional, onde conta com clientes como Conrad Algarve, Sublime Comporta, grupo Torel, os vários JNcQuoi da Amorim ou o grupo Plateform, que tem as marcas Alma, Tavares, Vitaminas ou Wok to Walk, entre outras. E não lhe faltam chefs com estrela Michelin, como José Avillez, Vasco Coelho Santos, Vítor Matos ou o espanhol Martín Berasategui que, sozinho, já conta com 12 estrelas e, em Portugal, é responsável pela cozinha do Fifty Seconds, em Lisboa.

O valor das vendas de 2022 inclui uma outra área de negócio, a comercialização de um sistema de limpeza de utensílios, nomeadamente, para a hotelaria e restauração, sob a marca Fat-Tank, mas também o agenciamento de chefs para eventos.

Este ano, o objetivo é chegar aos 1,6 milhões e, no próximo, já com a expansão industrial concluída, aos 2,5 milhões. Será também a partir de 2024 que a marca pretende apostar em força nos mercados internacionais.

Embora já venda alguma coisa para Espanha, França, Macau e Dubai, as exportações da Prochef não vão além dos 20% por falta de capacidade de resposta. Mas a intenção é mudar isso, reforçando o peso dos mercados externos, com apostas nos países nórdicos e também na África do Sul, de onde Orquídea Silva é natural, sem descurar os clientes em Portugal.

A abertura de uma loja em Lisboa é outro dos projetos de longa data, mas o preço das rendas não tem ajudado.