Procter & Gamble e associação Inspiring Girls unidas na luta pela igualdade de género

Joana Frias Costa, presidente e fundadora da Inspiring Girls Portugal

A Procter & Gamble aliou-se à associação Inspiring Girls Portugal no caminho pela igualdade de género. Empoderar as próximas gerações é o principal objetivo do projeto que já está presente em 30 países, tendo chegado a território nacional em 2021.

Para incentivar raparigas a alcançarem as suas aspirações, a Inspiring Girls promove o contacto com mulheres que são uma referência na sua área de atividade, pretendendo mostrar que o género não tem de ser uma limitação no que diz respeito a escolher uma profissão.

Joana Frias Costa, presidente e fundadora da Inspiring Girls Portugal, afirma que "os estereótipos continuam a ser uma realidade presente na nossa sociedade e são altamente limitadores e, infelizmente, ainda existe o preconceito de que determinadas profissões devem ser desempenhadas só por homens ou só por mulheres".

No sentido de cumprir os seus desígnios, a associação conta com uma rede de escolas onde realiza formações, workshops temáticos sobre igualdade de género e uma rede de voluntárias que se destacam nas suas áreas profissionais.

Em comunicado, a Procter & Gamble sublinha que a luta pela igualdade de género é há muito uma prioridade da empresa e que tem vindo a utilizar as suas ferramentas para ajudar a desconstruir estereótipos, nomeadamente através de campanhas de publicidade das marcas que compõem o seu portfólio.

Inclusive, a diretora-geral da empresa, Claúdia Lourenço, foi a primeira voluntária da Inspiring Girls em Portugal, partilhando a sua experiência para inspirar as novas gerações. O seu objetivo, afirma, é "construir um mundo melhor para todos, livre de preconceitos de género e com igual representação para homens e mulheres".

Para marcar a parceria, a Procter & Gamble está a colaborar no desenvolvimento do evento Inspiring Stories, marcado para fevereiro, que contará com a presença de cerca de duzentos estudantes e mulheres com histórias inspiradoras. A iniciativa é também apoiada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

Sónia Valentim, diretora de marketing e comunicação da Procter & Gamble Portugal, revela que a relação entre a empresa e a Inspiring Girls já existe há muitos anos no mercado espanhol e que vê na chegada da associação a Portugal "uma oportunidade de dar mais um passo na nossa jornada, trabalhando em parceria no caminho pela igualdade de género", lê-se na nota enviada à imprensa.