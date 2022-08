Procura por amas de animais domésticos dispara 52% no verão

© André Rolo/Global Imagens

Mais de 80% dos donos de animais não obtiveram resposta quando requisitaram serviços de pet sitting, (tomar conta de animais, em tradução livre), sendo que a procura por estes serviços cresceu 52% em junho, comparativamente a maio, e 40% em julho, em comparação a junho.

Lisboa (28%), Porto (18%) e Setúbal (12%) são os locais com mais pedidos sem resposta para o serviço de pet sitting, revelou esta sexta-feira a aplicação Fixando - empresa de contratação de serviços.

Atualmente, com mais de 2 500 pedidos mensais no setor, a aplicação, só no mês de julho, obteve um valor potencial de mercado de 225 mil euros, lê-se na mesma nota.

A diretora de novos negócios da Fixando, Alice Nunes, explica que "estes serviços sempre foram muito procurados durante as férias de verão, mas com a pandemia e a explosão de adoção de animais de estimação, a procura atingiu níveis [elevados]. [Assim, o pet sitting] traduz-se numa excelente oportunidade de negócio".

Para colmatar as dificuldades dos donos de animais de estimação, nomeadamente nas férias, a aplicação criou uma campanha online que visa angariar pessoas para prestar estes serviços. A campanha decorre nos primeiros 15 dias de agosto. É possível que uma pessoa que passeie ou tome conta de animais consiga ganhar cerca de 450 euros por mês, trabalhando menos de uma hora por dia.

A campanha pretende também consciencializar para o risco de abandono durante os meses de verão e para o potencial financeiro deste mercado.

"Este é um mercado em que qualquer pessoa com disponibilidade e que goste de animais pode entrar. Com 30 minutos, uma pessoa pode alimentar e passear um animal na área de residência. Está a ganhar dinheiro e a ajudar um animal de estimação e os donos", destaca a responsável.

A aplicação prevê angariar mais de mil pet sitters no país até ao final do verão.