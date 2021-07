Procura por escritórios para compra sobe 5,5% no 1.º semestre

Lisboa © Orlando Almeida / Global Imagens

A procura de escritórios para compra subiu 5,5% no primeiro semestre do ano, em comparação com o período homólogo do ano anterior, mas continua abaixo de 2019, concluiu um estudo do portal imobiliário Imovirtual.

Por outro lado, a procura por escritórios para arrendar teve um decréscimo de 10%, no mesmo período, em termos homólogos, e de 14% de 2020 para 2021, revelaram também hoje os dados do Imovirtual.

Em termos geográficos, Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Matosinhos são, respetivamente, as localizações mais procuradas para o arrendamento de escritórios no primeiro semestre de 2019, 2020 e 2021.