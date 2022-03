Procura por terrenos cresce de 40% em 2022

© LUSA

O Imovirtual, portal imobiliário, acaba de divulgar um estudo que analisa a evolução da procura de casas com espaços exteriores como terrenos, quintas, moradias e herdades para venda em Portugal. Os dados são relativos aos primeiros dois meses de 2022, em comparação com os meses finais de 2021 (novembro e dezembro) e face ao período homólogo do ano passado (janeiro e fevereiro de 2021).

Os dados revelam que existiu um crescimento de 40% na procura de terrenos em janeiro e fevereiro de 2022, comparativamente aos dois meses finais de 2021, e que há uma procura crescente de casas com espaços exteriores ou independentes.

Relativamente às moradias, o aumento da procura em janeiro e fevereiro últimos foi de 28% face a novembro e dezembro de 2021. No caso das quintas e herdades, a procura subiu 21%.

Dentro das várias categorias como moradias, terrenos, quintas e herdades, a maioria opta por moradias (81%), 11% procura terrenos e 7% procura quintas e herdades.

Comparando com janeiro e fevereiro de 2021, é possível observar um decréscimo nas várias categorias, com -37% nos terrenos, -35% nas moradias e -34% no caso das quintas e herdades.

O diretor-geral da Imovirtual, Ricardo Feferbaum, comenta que "existe dinâmica muito interessante no mercado no início deste ano, no que diz respeito à procura por imóveis que privilegiam espaços exteriores. Há um declínio em comparação com o ano passado, mas tanto 2020 como 2021, por motivos associados à pandemia, tiveram um exponencial aumento do interesse por este tipo de categorias, que agora parece estabilizar".