Produção da EDP Renováveis sobe 10% à boleia dos EUA e América do Sul

No ano passado, a EDP Renováveis produziu 33,4 TWh de energia verde, o que significa um aumento de 10% face a 2021, com a Europa e a América do Norte a representarem 35% e 55% da produção total, respetivamente.

Segundo o relatório de dados operacionais enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta evolução foi suportada, sobretudo, pelo aumento da produção na América do Sul (+39%) devido à maior capacidade instalada no Brasil e pelo crescimento em 8% na América do Norte. Na Europa, a média total da produção aumentou 4%. Mas em Portugal e espanha caiu 11% e 2%, respectivamente,

Quanto à capacidade instalada, em 2022 aumentou para 14,7 GW, com a América do Norte a representar 49% do portfólio e a Europa 38%.

No total, ao longo de 2022, o braço para as renováveis do grupo liderado por Miguel Stilwell adicionou 2,1 GW de capacidade, uma evolução suportada, sobretudo, pela integração dos 0,7 GW de ativos solares na Asia-Pacífico (APAC) - que agora representa 5% do portfólio empresa - da América do Sul onde adicionou 0,6 GW no mesmo período, detalha a EDP Renováveis em comunicado emitido à CMVM. Por sua vez, adicionou 0,4 GW na América do Norte, assim como 0,4 GW na Europa, incluindo o primeiro parque híbrido solar e eólico da Península Ibérica.

No que toca às tecnologias, o braço "verde" da EDP indica que 12,7 GW dizem respeito ao eólico onshore, 1,7 GW são de solar e 1,5 GW de capacidade bruta de eólico offshore em operação.

"A dezembro de 2022 a capacidade em construção atingiu 4 GW, com um balanço entre capacidade solar e eólica, incluindo os primeiros 40 MW de baterias, que promove a diversificação do portfólio, suportando a maioria das adições para 2023, que se estima que atinja cerca de 4 GW, e certos projetos substanciais que já iniciaram construção como início de operações esperados para depois de 2023, dos quais se destacam o projeto eólico offshore de Moray West no Reino Unido e dois projetos eólicos na Colômbia", lê-se no mesmo comunicado.

A empresa liderada por Miguel Stilwell relembra ainda que durante o ano passado assegurou múltiplas transações de rotação de ativos, no âmbito do plano estratégico em curso, "que totalizaram 1 GW de capacidade rotada em países como Polónia, Espanha, Itália, Brasil e EUA". Em suma, a variação líquida do portfólio face a 2021 foi de +1,2 GW, adianta a EDP Renováveis.