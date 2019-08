Produção de aviões cai 24% após desastres com Boeing 737 Max

A produção mundial de aviões tombou 24%, na sequência dos dois acidentes fatais com aeronaves Boeing 737 Max.

O grupo britânico de lobby para o espaço aéreo ADS cortou as previsões para as entregas de aviões em 2019, e adiantou, de acordo com o Guardian, que a saída do Reino Unido da União Europeia está a piorar a situação vivida no setor. Desde o início do ano, foram entregues 716 aviões, mas o valor ainda está 11% abaixo do registado em 2018.

O CEO do ADS, Paul Everitt, afirmou que a perspetiva de um Brexit sem acordo também está a contribuir de forma negativa para a situação das empresas do setor aeroespacial, avaliado em 36 mil milhões de libras (cerca de 40 mil milhões de euros). Estas empresas alocaram cerca de 600 milhões de libras para as entregas até 29 de março. O número deverá subir antes do novo prazo de entregas, a 31 de outubro.

A indústria aeroespacial tem sido uma das mais incisivas na sua oposição à saída do Reino Unido do bloco europeu sem um acordo. A Airbus, a maior fabricante aeroespacial da Europa, advertiu que está a considerar fechar fábricas britânicas nesse cenário.