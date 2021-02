Produção de azeitona cai 25%, mas deverá ser a 6.ª mais produtiva em 80 anos

Condições climatéricas do ano passado favoreceram a quantidade e a qualidade da azeitona. Fotografia: António Pedro Valente

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Fevereiro, 2021 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segundo as previsões agrícolas a 31 de janeiro divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com a colheita da azeitona "praticamente concluída", os "cenários são regionalmente heterogéneos", embora "de uma forma geral, no início do ciclo, e após uma boa floração", o vingamento não tenha decorrido "nas melhores condições" e a carga de frutos inicial tenha sido inferior à da campanha anterior.

Ainda assim, no interior norte e centro, a precipitação que ocorreu próximo do final do ciclo produtivo dos olivais conduziu a um aumento do calibre da azeitona, permitindo uma recuperação em muitos olivais tradicionais de sequeiro, para os quais se perspetivam aumentos de produção face a 2019.

No Alentejo, pelo contrário, região onde os olivais modernos de regadio têm um peso muito significativo (sendo a influência da precipitação na produção final muito menor), "foram as condições iniciais, nomeadamente o vingamento, que determinaram a evolução da campanha, menos produtiva que a anterior".

"Globalmente estima-se uma diminuição de 25% da produção de azeitona para azeite, face a 2019", refere o INE, salientando que, apesar do rendimento da azeitona em azeite (funda) ser menor que o do ano anterior, "o produto final apresenta qualidade organolética e química dentro dos parâmetros normais".

Apesar da diminuição prevista, a produção de azeitona "permanece a níveis bastante elevados", prevendo-se que seja "a sexta maior das últimas 80 campanhas) e "continuando claramente a evidenciar o fenómeno de safra/contrassafra (manifestação de alternância produtiva anual)".