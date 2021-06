Produção de carros até Maio está a 12% dos números pré-covid

Linha de montagem da Autoeuropa em fevereiro de 2020, antes do coronavírus. © Arquivo/Global Imagens

As quatro fábricas de automóveis em Portugal produziram 136 097 unidades nos primeiros cinco meses de 2021. Os números estão 44,2% acima dos números de 2020 mas ainda estão 12,4% abaixo dos dados do mesmo período de 2019, refere a informação divulgada esta quarta-feira pela associação automóvel ACAP.

Mais de 80% da produção automóvel corresponde a veículos ligeiros de passageiros, que totalizam 110 357 unidades até maio. O número está 14,1% abaixo dos dados pré-pandemia por culpa da Autoeuropa. Além da suspensão de produção no final de janeiro por culpa do encerramento das escolas, a fábrica de Palmela já teve de parar a linha de montagem por mais de uma semana devido à falta de semicondutores.

Pelo contrário, a produção de veículos ligeiros de mercadorias está praticamente ao nível de 2019: saíram 24 078 carrinhas comerciais da linha de montagem, menos 0,8% do que no período homólogo de 2019. A montagem destas unidades está a cargo da Stellantis Mangualde (antiga PSA Mangualde).

A produção de veículos pesados é a que está mais atrasada face aos números pré-covid. Até maio, foram fabricados 1662 camiões e autocarros das unidades da Fuso Tramagal e do grupo Salvador Caetano, menos 36,3% do que em igual período de 2019.

Apenas no mês de maio foram produzidos 24 688 automóveis, 23,6% abaixo do mesmo mês de 2019 e 54,6% acima do número de 2020. Foram parar ao estrangeiro 98,3% dos veículos saídos da linha de montagem. Alemanha (15,4%), França (14,5%), Itália (14,0%) e Espanha (11,9%) foram os quatro principais destinos.