Produção de carros elétricos mais cara nos próximos 10 anos

Será mais caro produzir um carro elétrico do que um veículo a combustão pelo menos nos próximos 10 anos. As contas são da consultora Oliver Wyman e foram divulgadas esta segunda-feira pelo Financial Times. O cenário ameaça as margens de lucro das fabricantes automóveis com estes veículos, que precisam de acelerar as vendas destes veículos para cumprirem comas metas de emissões comunitárias.

Mesmo que o custo de produção dos carros elétricos compactos caia em mais de 20%, para os 16 mil euros, até 2030, será 9% mais cara a montagem deste automóvel na comparação com um modelo equivalente a gasóleo ou a gasolina.

“Será possível fazer receitas com os carros elétricos mas em menor quantidade do que tem acontecido com os modelos a combustão”, refere o responsável da área automóvel da consultora, Simon Schnurrer, citado pela mesma publicação. Por outro lado, segundo o mesmo responsável, a produção de carros a combustão “está a ficar cada vez mais cara” por conta da melhoria da qualidade dos materiais no interior dos veículos e da utilização de elementos mais sustentáveis.

Além da diminuição do preço das baterias (em quase 50%), a redução dos custos de produção dos automóveis elétricos será feita através da melhoria das linhas de produção e do uso de menos componentes.

As marcas automóveis contam com os apoios à aquisição de veículos elétricos por parte dos governos nacionais e eventualmente da Comissão Europeia para atrair compradores para esta nova geração de carros.