Produção de carros em outubro acima de 2020 e de 2019

Outubro foi um mês raro para a produção de carros em Portugal em 2021. Das linhas de montagem saíram 32 152 unidades, mais 8,2% do que no mesmo mês de 2020, segundo nota divulgada esta segunda-feira pela ACAP (Associação Automóvel de Portugal). O número também ficou acima dos 31 839 veículos produzidos no mesmo número de 2019.

Nos carros ligeiros de passageiros, foram fabricados 25 554 carros ligeiros de passageiros, mais 7,7% do que no período homólogo de 2020.

Nos ligeiros de mercadorias, a subida face a outubro de 2020 foi de 9,3%, para 6178 unidades.

O crescimento mais expressivo, contudo, verificou-se nos veículos pesados, com uma subida de 22,4%, para 420 unidades.

Em outubro, 97,5% dos veículos produzidos tiveram como destino o mercado internacional. As exportações ficaram concentradas na Europa, com 87,5% do mercado: Alemanha (16,9%), França (14,3%), Itália (13,1%) e Espanha (11,8%) foram os quatro principais países de destino.

Entre janeiro e outubro deste ano, foram produzidos 232 883 automóveis, mais 8,1% do que em igual período de 2020. Os dados, contudo, ainda estão distantes dos números pré-pandemia: nos primeiros 10 meses de 2019, saíram 290 227 unidades das quatro unidades de produção portuguesas.

Ou seja, a indústria automóvel já recuperou 80,2% da produção registada em 2019.