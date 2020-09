Produção de carros em Portugal com primeira subida do ano em agosto

Agosto foi o primeiro mês de 2020 em Portugal produziu mais carros do que em 2019. No último mês, foram fabricados 15 005 automóveis ligeiros e pesados, segundo os números divulgados esta segunda-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal. Desde o início de 2020, contudo, a produção automóvel regista uma descida de 32%, para 153 014 unidades.

A produção de automóveis ligeiros registou o aumento mais expressivo em agosto. Foram fabricados 12 077 carros, mais 10,9% do que no mesmo mês de 2019, por culpa da Autoeuropa. A fábrica de Palmela do grupo Volkswagen retomou a produção para níveis antes da pandemia em 24 de agosto, com laboração contínua de segunda a sexta e dois turnos ao sábado e domingo.

O fabrico de comerciais ligeiros, a cargo da unidade da Peugeot-Citroën em Mangualde, subiu 4,9%, para 2815 veículos, segundo os números da ACAP.

A produção de veículos pesados caiu 18,7%, para 113 unidades.

A ACAP recorda que as exportações representaram 97,9% da produção automóvel nos primeiros oito meses do ano. Alemanha (22,6%), França (16,8%), Espanha (11,3%), Itália (10,9%) e Reino Unido (7,9%) foram os cinco principais destinos dos veículos produzidos em Portugal.