Produção de carros em Portugal sobe em novembro

Autoeuropa é a maior fábrica de automóveis portuguesa. (PAULO SPRANGER/Global Imagens)

Novembro foi o segundo mês de 2020 em que subiu a produção de carros em Portugal. No último mês, foram montadas 35 454 unidades, mais 12,9% do que em igual período de 2019, revelam os dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal, a ACAP. A Autoeuropa e a PSA Mangualde contribuíram para este crescimento.

Nos ligeiros de passageiros, registou-se uma subida de produção de 13,7%, para 29 390 veículos. Desde o início do ano, contudo, foram fabricadas 201 018 unidades, menos 23,5% na comparação com igual período de 2019. A Autoeuropa é a fábrica que mais contribuiu para este tipo de automóveis, graças à produção do modelo T-Roc, que tem gozado de muito interesse junto do mercado europeu.

Nos comerciais ligeiros de passageiros, o aumento de produção foi de 13,3%, para 5737 veículos. Nos primeiros 11 meses do ano, foram produzidos 46 991 automóveis com este formato, o que corresponde a uma descida de 12,9%. Neste segmento, a fábrica da Peugeot-Citroën em Portugal dá o principal contributo, com a produção dos veículos comerciais Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Opel Combo.

Os veículos pesados impediram uma maior subida da produção automóvel: o fabrico de camiões e de autocarros baixou 31%, para 327 unidades. A quebra acumulada desde o início do ano é de 42,9%, para 2 859 unidades.

Os dados indicam ainda que 98% dos automóveis em Portugal são exportados, sobretudo para a Europa. Os principais destinos são Alemanha (20,7%), França (16,6%), Itália (11,3%), Espanha (11,0%) e Reino Unido (7,8%).

Desde o início do ano, no entanto, a produção automóvel nacional regista um recuo de 22%, para 250 868. Devido ao confinamento geral, entre meados de março e maio, as fábricas ficaram fechadas por falta de encomendas.