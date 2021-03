Produção de carros recua 5,7% em fevereiro de confinamento

Autoeuropa produz quase 900 carros por dia. (PAULO SPRANGER/Global Imagens)

A produção de carros em Portugal recuou 5,7% em fevereiro, para 54 664 unidades. O último mês ficou marcado pelo segundo período de confinamento geral. Ainda assim, a indústria automóvel nacional foi muito menos penalizada no segundo confinamento do que no primeiro período de lockdown, assinalam os dados divulgados esta quinta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A produção de veículos ligeiros de passageiros caiu 6,4%, muito por culpa da Autoeuropa. A fábrica portuguesa do grupo Volkswagen funcionou com menos quatro turnos de laboração na primeira semana de fevereiro, enquanto lidava com o encerramento das escolas e a suspensão das aulas. A unidade de Palmela, por isso, teve uma travagem de produção de 7,4% em fevereiro, para 22 986 unidades.

A produção de ligeiros de passageiros também caiu por causa da unidade da Stellantis em Mangualde. Nesta fábrica, o recuo foi de 0,5%, para 6631 unidades.

Em fevereiro, houve menos 2,1% de veículos ligeiros de mercadorias. Houve 4993 unidades a saírem da linha de montagem. A fábrica de mini camiões da Fuso Tramagal foi a única unidade que aumentou a produção em fevereiro: mais 3,7%, para 709 unidades.

Na unidade da Toyota Caetano em Portugal, a travagem foi de 22,7%, para 119 unidades. Esta fábrica é responsável pela montagem de uma série especial do modelo Land Cruiser para o mercado sul-africano.

Na produção de veículos pesados, a quebra foi de 5,3%, para 337 unidades, produzidas apenas pela Fuso Tramagal. Da CaetanoBus não saiu qualquer autocarro, devido a problemas com o fornecimento de várias peças, inclusivamente de semicondutores.

98,7% dos veículos fabricados em Portugal em fevereiro foram para o mercado internacional. A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional - com 87,0%. Os cinco principais exportadores europeus são Alemanha (15,0%), Itália (14,8%), França (12,9%), Espanha (11,8%) e Reino Unido (8,6%).