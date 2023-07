Produção de energia da EDP recua 7% até junho ancorada à geração térmica

Presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade © Nuno Veiga / Lusa

A produção de eletricidade pela EDP recuou 7% no primeiro semestre, em termos homólogos, para 29.098 gigawatt-hora (GWh), num período em que a geração térmica diminuiu 48%, foi esta sexta-feira comunicado pela empresa ao mercado.

"A geração térmica diminuiu 48% em termos homólogos (-51% de carvão vs.1S22 [primeiro semestre de 2022], diminuindo o peso no total da geração para 5,6%), o que resulta da recuperação hídrica e aumento da geração renovável na Península Ibérica. No Brasil, a geração de carvão continuou a zero no primeiro semestre de 2023, devido aos bons recursos hídricos", refere a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento, que apresenta os dados operacionais previsionais da EDP para o primeiro semestre, indica que acrescenta que a geração total de energias renováveis no período aumentou 6% em termos homólogos, "representando 87% da geração total de eletricidade".

A geração hídrica na primeira metade do ano aumentou 68% em termos homólogos, ainda que tenha ficado abaixo do esperado em 0,3 terawatt-hora e perante um segundo trimestre seco.

De acordo com a EDP, os níveis de reservatórios hídricos "permaneceram nos 80%, oito pontos percentuais acima da média histórica, o que suporta as perspetivas de produção hídrica para os meses seguintes".

Já a geração eólica e solar aumentou 1% face ao período homólogo, consequência da maior capacidade instalada, e sendo Europa e América do Norte os maiores contribuintes para esta geração, representando 33% e 52%, respetivamente.

No ano terminado em 30 de junho, a EDP adicionou 2,1 gigawatt de projetos renováveis, "atingindo uma capacidade instalada eólica e solar de 15,4 GW (EBITDA + Equity) em junho de 2023, +10% ou +1,4 GW" face ao período homólogo. Em construção encontram-se 5 GW.

Entre janeiro e junho, o volume de eletricidade comercializado diminuiu 8% face a igual período do ano anterior, resultado da diminuição dos volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha.

Dentro do campo do gás, os volumes vendidos diminuíram 34% face ao primeiro semestre de 2022.

A eletricidade distribuída na primeira metade do ano diminuiu 1% na Península Ibérica, apesar do aumento de 1% em Portugal, e subiu 2% no Brasil face ao mesmo período do ano passado.

Na nota que antecipa a apresentação dos resultados da empresa do primeiro trimestre do ano, em 27 de julho, a EDP regista ainda que após o sucesso da OPA sobre a EDP Brasil em 11 de julho, está "a avançar com o processo de saída do mercado da EDP Brasil, que deverá resultar numa redução significativa das participações não controladoras na DR da EDP no segundo semestre de 2023".