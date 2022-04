Produção de petróleo da Galp aumentou 5% no primeiro trimestre

Sede da Galp Energia, nas Torres de Lisboa © Global Imagens

A Galp Energia registou uma produção de 129,5 mil barris de petróleo por dia no primeiro trimestre deste ano, mais 5% do que no mesmo período de 2021, foi esta quarta-feira anunciado.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp sublinha que os dados são provisórios e podem ser diferentes dos finais que serão divulgados em 3 de maio antes da abertura da bolsa.

Da produção total no primeiro trimestre, a Galp precisa que o Brasil foi responsável por 119,2 mil barris de petróleo por dia e Angola por 10,3 mil barris de petróleo por dia, respetivamente mais 6% e menos 9% do que no mesmo período de 2021.

Em termos comerciais, nos primeiros três meses do ano, as vendas de produtos petrolíferos atingiram 1,7 milhões de toneladas, mais 25% do que no mesmo período de 2021, as de gás natural cifraram-se em 5,6 Terawatt-hora, mais 13%, e as de eletricidade ascenderam a 1.139 Gigawatt-hora, mais 20%.

Na área da energia renovável, a capacidade instalada bruta da Galp atingiu 1.012 Megawatt no primeiro trimestre, mais 9% do que em igual período de 2021.

Em relação à geração de energia renovável, a Galp refere que esta atingiu 243 Gigawatt-hora no primeiro trimestre, mais 27% do que no mesmo período de 2021.