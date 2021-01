Produção de petróleo da Galp caiu 10% no quatro trimestre de 2020

Galp © Global Imagens

A produção de petróleo da Galp caiu 10% no quarto trimestre de 2020 relativamente ao período homólogo e as vendas de produtos petrolíferos a clientes baixaram 24%, segundo um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o trading update enviado pela Galp Energia à CMVM, a produção líquida (net entitlement) - após o pagamento de impostos em espécie aos países em que produz e que revertem integralmente para os resultados da Galp - fixou-se nos 121 mil barris/dia, o que representa uma queda de 10% relativamente ao período homólogo e de 8% quando comparado com o trimestre anterior.

O documento hoje divulgado, que tem como objetivo fornecer as condições macroeconómicas, operacionais e comerciais a que a Galp esteve sujeita durante o quarto trimestre de 2020, mostra ainda que, no Brasil, a produção baixou 10% em termos homólogos e, em Angola, a queda foi ainda maior e chegou aos 15%.

No comunicado, a petrolífera sublinha que a atividade de produção de petróleo foi penalizada "por atividades de manutenção planeadas e de restrições operacionais, resultantes sobretudo da situação pandémica".

A margem de refinação caiu 53% relativamente ao período homólogo, uma situação que a empresa justifica com o abrandamento operacional em Matosinhos.

As vendas de produtos petrolíferos a clientes caíram 24% relativamente ao período homólogo, uma queda idêntica à das vendas de gás natural (-24%)

Já as vendas de eletricidade subiram 9% no quatro trimestre de 2020 quando comparadas com o mesmo trimestre do ano anterior.

No documento, a petrolífera frisa que os volumes na área comercial foram afetados "pelo contexto económico adverso, derivado das circunstâncias pandémicas".

De acordo com o trading update de hoje, no final do quarto trimestre de 2020 a dívida líquida da Galp situava-se nos 2,1 mil milhões, valor idêntico ao registado no final de setembro, mas a empresa informa o mercado que o valor seria de 1,7 mil milhões de euros se for considerada a venda da participação de 75% que a Galp tinha na Galp Gás Natural Distribuição (CGND), que será concluída durante o primeiro trimestre deste ano.

A petrolífera recorda que os dados revelados hoje são provisórios e que os números finais serão divulgados a 22 de fevereiro, aquando da publicação dos resultados trimestrais.