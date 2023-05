Produção de veículos sobe 27,3% até abril para 118 744 unidades.

A produção de veículos automóveis cresceu 20,4% em abril e 27,3% nos primeiros quatro meses do ano, em termos homólogos, para 27 482 e 118 744 viaturas, respetivamente, informou esta sexta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

"Em abril de 2023 foram produzidos em Portugal 27 482 veículos automóveis, o que representou um crescimento de 20,4% face ao mês homólogo de 2022. Em termos acumulados, nos quatro primeiros meses de 2023, saíram das fábricas instaladas em Portugal 118.744 veículos, ou seja, mais 27,3% do que em igual período do ano anterior", refere a ACAP em comunicado.

A associação salienta que os dados relativos ao primeiro quadrimestre confirmam "a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 97,7% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

De acordo com a ACAP, a Europa continua a ser "o mercado líder" nas exportações dos veículos fabricados em território nacional, com 88,9% das exportações, sendo a Alemanha (19,8%), França (15,4%), Itália (13,8%) e Espanha (9,0%) os países do topo do 'ranking'.

"Em termos de grandes regiões, o mercado asiático, liderado pelo Japão (2,6%), mantém o segundo lugar nas exportações de automóveis fabricados em Portugal, com 5,5%", seguindo-se África, no terceiro lugar, com 3,1% das exportações de veículos de fabrico nacional.

Os dados divulgados pela associação apontam que foram produzidos, de janeiro a abril, 92 176 automóveis ligeiros de passageiros, mais 33,3% face ao mesmo período do ano passado.

Quanto aos ligeiros de mercadorias, saíram das fábricas 24 845 veículos, um aumento homólogo de 8,7%.

Por sua vez, a produção de veículos pesados cresceu 38,0% no primeiro quadrimestre, para 1 723.

No que se refere à montagem de veículos pesados, em abril de 2023 não foi montada qualquer viatura em Portugal. Em termos acumulados, até abril, a montagem de veículos pesados apresentou um crescimento de 130% face a igual período do ano anterior, com 46 veículos montados.

De janeiro a abril, foram exportados 97,8% dos veículos montados em Portugal, representando 45 unidades, sendo o Reino Unido (75,6%) e a Alemanha (24,4%) os únicos destinos destas exportações.