Produção e montagem de automóveis em Portugal cresce 29,6% até março

Nos primeiros três meses de 2023 saíram das fábricas portuguesas de automóveis 91 262 veículos, mais 29,6% do que no mesmo período do ano passado. Só em março, foram produzidos em território nacional cerca de 39 747 automóveis, o que se traduz num crescimento de 39,8% em relação ao mês homólogo de 2022, de acordo com dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A informação estatística divulgada pela ACAP, relativa ao ano de 2023, confirma ainda a importância das exportações para o setor automóvel, uma vez que 97,5% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, contribuindo de forma significativa para a balança comercial portuguesa.

Os automóveis fabricados em Portugal são maioritariamente exportados para o mercado europeu, com um peso de 88,6%, sendo Alemanha (19,8%), França (15,3%), Itália (14,3%) e Espanha (9,3%) os países que estão no topo do ranking.

No que diz respeito à montagem de automóveis em Portugal, em março de 2023 foram montados 10 veículos pesados, tendo representado um aumento de 900% face ao mesmo mês do ano de 2022. Em termos acumulados, no primeiro trimestre deste ano, a montagem de veículos pesados registou um crescimento de 155,6% face ao período homólogo, o que se traduz na montagem de 46 veículos em 2023.

Entre janeiro e março de 2023 foram exportados 97,8% dos veículos montados em Portugal (45 unidades), sendo que o Reino Unido (75,6%) e a Alemanha (24,4%) são os únicos destinos destas exportações.