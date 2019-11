Product Builders é a finalista do Female Founders Force

Celebrar e promover o empreendedorismo no feminino. É este o mote do programa Female Founders Force, organizado pela holandesa The Next Women, em cooperação com a Embaixada dos Países Baixos em vários países.

As semi-finais decorreram à margem da Web Summit, em Lisboa, e a startup que se sagrou finalista é a Product Builders, representada pela sua co-fundadora Iris Geudens. A Product Builders é uma startup que redesenha softwares, com recurso a inteligência artificial.

O objetivo da empresa é remover as barreiras tecnológicas que “atualmente impedem que boas ideias se transformam em ações”, afirma Iris Geudens. A startup pretende ajudar empreendedores e empresas a lançar os seus softwares mais rápido, “para que se dediquem àquilo que fazem melhor: criar, resolver problemas e gerar receitas. Nós tratamos de tudo o que é tecnológico”.

O painel de jurados foi composto por Rixt Bonkes (diretora operacional da The Next Women), Deborah Magid (IBM Venture Capital), Eduardo Henriques (costumer service e digital director na AICEP), Stewart Bonkes (empreendedor e coach) e Fernanda Tovar (LC Ventures), que avaliou fatores como o tamanho do mercado, a escalabilidade, a inovação e os objetivos para o futuro.

Product Builders, Inocrowd, WeSocial e Finturi foram as quatro semi-finalistas.

A escolha foi feita depois de oito pitchs, onde as empreendedoras apresentaram e defenderam as suas ideias. Agora, Iris Geudens vai levar a Product Builders até Amesterdão, na Holanda, para a grande final, que vai decorrer nos dias 18, 19 e 20 de dezembro.

O evento contou ainda com a presença de Emma Navarro, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento.