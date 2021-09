Produtora da La Casa de Papel cresce mais de 400% desde estreia da série

© Facebook La Casa de Papel

A faturação da produtora de Álex PIna, o criador da La Casa de Papel, aumentou de 8,8 milhões de euros, aquando da estreia da série, em 2017, para 46,1 milhões, em 2020, um crescimento de 424%, explicado em grande parte pelo sucesso mundial da série cuja quinta temporada foi lançada esta quinta-feira na Netflix. Os números são avançados pelo jornal espanhol Cinco Dias, que consultou as contas da Vancouver Media, a produtora de Álex Pina.

Só no ano passado, e em relação ao ano anterior, as receitas da produtora cresceram 26%. O lucro atingiu 6,5 milhões em 2020, uma queda em relação aos dez milhões de 2019.

No relatório das contas, a empresa explica o aumento do volume de negócios com o "rápido crescimento da companhia, traduzido num maior número de projetos e produção de séries". Além da Casa de Papel, a Vancouver Media produz também Sky Rojo e White Lines, exibidas na Netflix, e El Embarcadero, transmitida na Movistar+.

A Netflix é a principal cliente da empresa de Álex Pina, tendo sido responsável por 45,9 milhões de euros de receita, ou seja, a quase totalidade da faturação. Espanha foi responsável por apenas 0,4% do total. A produtura avança que tem vários projetos me marcha para os próximos anos, sendo um deles o início da rodagem da terceira temporada da série Sky Rojo.