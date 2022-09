Produtores de milho testam soluções com a Timac Agro para aumentar a produção

© Direitos Reservados

A Timac Agro está a realizar ensaios de campo multianuais, em parceria com a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS), para reduzir o consumo de água e o uso de fertilizantes, garantindo um aumento de produção que dê resposta aos sucessivos desafios a que a fileira está sujeita.

Em comunicado, a empresa explica que o projeto InovMilho, que está a ser desenvolvido na Estação Experimental António Teixeira, em Coruche, Arrancou em 2014 e visa implementar um plano de fertilização e de bioestimulação numa área de aproximadamente 4,5 hectares, considerando a redução da aplicação autorizada de 300 unidades de azoto por hectare, para apenas 200 unidades, produzindo mais com bastante menos.

Para além da redução da aplicação de azoto, os ensaios incidem na rega por pivot (em cerca de 10 hectares) e da instalação de um sistema de rega gota a gota enterrada a 30 cm, com vista a apurar a eficácia daquela técnica na redução da quantidade de água utilizada.

Com o objetivo de atingir a máxima eficácia dos fertilizantes aplicados com a maior produtividade, a Timac Agro diz ter sido a primeira empresa em Portugal a disponibilizar alternativas aos fertilizantes tradicionais, como os bioestimulantes que, como o nome indica, estimulam as culturas, ao mesmo tempo que permitem aos agricultores uma redução de custos face ao impacto da subida do preço dos fertilizantes.

"Num momento em que a agricultura é desafiada a encontrar alternativas para a escassez de água e para o aumento de custos de fertilização, as nossas ações de investigação e ensaios práticos intensificam-se, uma vez que o setor enfrenta um dos mais exigentes períodos dos últimos anos. Ao mesmo tempo, quando assistimos a uma crise mundial de produção de cereais, temos de olhar para a cultura do milho com maior atenção e disponibilizar mais ferramentas para que os produtores continuem a produzir o suficiente para garantir resposta às necessidades alimentares", refere, citado no comunicado, o director-geral da empresa, Marco Morais.