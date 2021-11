Produtos Pingo Doce vão passar a incluir escala nutricional Nutri-Score

A Jerónimo Martins decidiu que os produtos de marca própria Pingo Doce passarão, gradualmente, a inclui a escala nutricional Nutri-Score nas embalagens, de modo permitir ao consumidor "fazer opções alimentares de forma mais consciente e informada".

Criado em França, por uma equipa de pesquisa em nutrição, liderada por Serge Hercberg, médico especializado em epidemiologia e nutrição, o Nutri-Score é um logotipo retangular com uma escala de cinco cores e letras, que vai do verde escuro, associado

à letra A e que corresponde aos produtos que devem ser privilegiados, do ponto de vista nutricional, ao vermelho, com a letra E, que identifica aqueles que devem ser consumidos de forma mais limitada.

Está implementado em França, desde 2017, nos alimentados transformados e pré-embalados, incluindo bebidas não alcoólicas. A classificação de cada produto é obtida tendo por base a percentagem de fibras, proteínas, frutas, legumes, azeite, óleos de colza e noz, leguminosas ou frutos secos, que dão pontos positivos, e a análise de gorduras saturadas, açúcar e sal, que dão pontos negativos. O semáforo da Nutri-Score oferece uma classificação qe corresponde à qualidade nutricional global do alimento em causa. De fora desta avaliação fica a lista de ingredientes, incluindo os aditivos usados, e a presença ou ausência de vitaminas e minerais.

"A adesão ao Nutri-Score é mais um passo do Pingo Doce para promover a saúde pela alimentação, uma das nossas principais missões. A nossa Marca Própria conta com uma oferta ampla de produtos, alvo de constantes reformulações nutricionais, de modo a reduzir a quantidade de sal, gordura e açúcar que contêm. É um trabalho que desenvolvemos há muitos anos, com grande transparência, e que é agora complementado com a adopção desta medida", defende, em comunicado, a diretora comercial da Marca Própria Pingo Doce, Rita Manso.

Recorde-se que a Associação de Defesa do Consumidor tem vindo a pedir a adoção generalizada do Nutri-Score, em Portugal, já que o consumidor português "convive com vários tipos de sinalética para comunicar os valores nutricionais dos géneros alimentícios, o que pode gerar alguma confusão". Em julho, a Deco entregou uma carta-aberta aos partidos políticos com assento parlamentar subscrita por 1800 consumidores salientando a importância desta escala se tornar o esquema de informação nutricional oficial, de modo a ajudar na "prevenção da doença".

"Interpretar o valor nutricional de um alimento embalado pode ser um quebra-cabeças. Listas de ingredientes e tabelas nutricionais, embora relevantes, são complexas, difíceis de interpretar e exigem tempo de análise, pelo que pouco ajudam a esclarecer os mais leigos. Alguns estudos provam que o Nutri-Score é um esquema intuitivo. É ainda bem compreendido por pessoas com poucos conhecimentos em nutrição e com baixo nível socioeconómico, o que o torna uma ferramenta interessante para combater as desigualdades sociais", defende a associação.

Com caráter opcional, o Nutri-Score foi já adotado em sete países europeus: Alemanha, Bélgica, Espanha, Holanda, Luxemburgo e Suíça, além da França, claro.

