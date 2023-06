Programa Blue Bio Value de volta em 2023 com fases de Aceleração e Ideação já a decorrer

Os vencedores da edição de 2021 do Blue Bio Value © DR

Dinheiro Vivo 20 Junho, 2023 • 16:37

O Blue Bio Value, programa internacional de aceleração de projetos e de startups ligadas à bioeconomia azul, volta a juntar, em 2023, novas ideias e projetos nas suas vertentes de Aceleração e Ideação na área da Biotecnologia Azul.

A edição deste ano do programa de Aceleração recebeu mais de 100 candidaturas, demonstrando o interesse de startups de 37 nacionalidades, provenientes do Canadá, Reino Unido, África do Sul, Alemanha, Panamá e Japão. Depois de avaliadas as candidaturas, os promotores do Blue Bio Value anunciarão, em julho, as equipas que poderão participar na edição deste ano do programa.

Relativamente à vertente de Ideação, as inscrições para a edição de 2023 ainda estão abertas. Os estudantes nacionais e internacionais podem inscrever-se até dia 28 de julho. Este ano, será adotado um novo formato que promove um maior acompanhamento dos participantes e procura assegurar a concretização das ideias selecionadas.

Nesta componente mais virada para a Ideação, o objetivo será apoiar projetos inovadores de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que utilizem biorrecursos marinhos de forma sustentável, contribuindo para a transferência de tecnologia, da academia para o mercado, através da criação de soluções sustentáveis e competitivas.

Em parceria com a Nova School of Business Economics, em Lisboa, e a Porto Business School, a Ideação terá dois momentos presenciais: o lançamento da edição 2023, no Porto, e o Final Pitch Event, em Lisboa. Já depois do Final Pitch, as equipas terão ainda a oportunidade de receber mentoria durante seis semanas.

No geral, o programa terá a duração de dez semanas, decorrendo as três últimas em Portugal. Ao longo deste período, os candidatos selecionados terão acesso a uma rede de mentores nacionais e internacionais, parceiros especialistas no setor, potenciais clientes e contactos comerciais.

No final, as startups vencedoras recebem um prémio em formato voucher, que poderão utilizar na Blue Demo Network. Terão ainda a oportunidade de visitar os principais ecossistemas locais, conhecer possíveis parceiros, alargar a sua rede de networking e fazer a sua apresentação no Final Pitch Day.

Desde 2018, e com cinco edições realizadas, o programa Blue Bio Value tem incidido sobre o desenvolvimento de competências de gestão e acesso a investidores e infraestruturas, criando oportunidades para negócios sustentáveis e economicamente viáveis.

O programa conta já com várias histórias de sucesso no setor da biotecnologia azul, nomeadamente as startups ITTINSECT, µFraction8, Origin by Ocean e Saltyco.