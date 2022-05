Programa da EDP para acelerar startups do setor energético já abriu candidaturas

Programa da EDP, "Energy Starter", pretende acelerar startups do setor energético © DR

A EDP acaba de lançar a sétima edição do Energy Starter, programa criado para unir startups do setor energético a especialistas da EDP para desenvolver soluções inovadoras no setor, anunciou esta terça-feira a empresa.

Com o objetivo de maximizar a produtividade da relação entre as startups e as unidades de negócio da EDP, o programa desta edição foi repensado, revela a Energias de Portugal: passará a estar dividido em três módulos de aceleração especializados: Redes do Futuro, Energias Renováveis e Soluções para Clientes.

"A edição deste ano do Energy Starter é disruptiva na forma como a EDP têm vindo a evoluir nos seus programas de inovação aberta. Estamos a lançar três fases que nos permitirão ir mais fundo na procura de soluções para cada um dos nossos pilares estratégicos", observa Luís Manuel, administrador da EDP Inovação, citado em comunicado.

As candidaturas para o primeiro módulo do programa - Redes do Futuro - já se encontram abertas. Até dia 1 de junho, startups de todo o mundo poderão inscrever-se para apresentar as suas soluções inovadoras relacionadas, entre outros tópicos, com "novas redes energéticas, gestão e operação de redes, interação de mercado, experiência do cliente, gestão de ativos, cidades inteligentes", pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

As empresas selecionadas participarão num bootcamp desenvolvido em parceria com a Beta-i "onde, durante quatro meses, trabalharão em conjunto com a EDP para desenvolver projetos-piloto", explica a EDP, dando conta de que as equipas "terão ainda acesso a um conjunto vasto de mentores e especialistas que vão apoiar o desenvolvimento de provas de conceito relevantes e contarão, também, com o expertise da EDP Ventures".

A cada quatro meses, o programa passará para o módulo seguinte, percorrendo toda a cadeia de valor da EDP. O segundo módulo foca-se nas energias renováveis e no hidrogénio. Já o último, dará destaque às soluções de cliente e mobilidade, onde se pretende identificar e desenvolver soluções direcionadas para os consumidores, facilitando a transição para a mobilidade elétrica e a adoção de soluções de geração distribuída.

"O programa terminará num evento onde as soluções desenvolvidas nos vários módulos serão partilhadas com o ecossistema", afirma a empresa.

Ao longo das seis edições já realizadas, mais de 150 startups participaram no Energy Starter, tendo realizado mais de 80 negócios (pilotos, rollouts e investimentos). Na última edição, o programa recebeu mais de 700 candidaturas.