Programa da Fundação Vodafone DigitALL conta já com sete mil alunos com competências digitais

O DigitALL, programa de desenvolvimento de literacia e competências digitais de jovens estudantes, "já faz parte da rotina semanal de 7.000 alunos" do ensino básico, anunciou a Fundação Vodafone, responsável pela iniciativa.

Lançado em abril de 2021 pela Fundação Vodafone, o programa abrange jovens estudantes dos 6 aos 12 anos, faz parte da iniciativa #SkillsUploadJr, presente em sete mercados onde a fundação está, e pretende ser uma referência no contexto das competências fundamentais para o século XXI e das competências digitais da União Europeia.

"No atual ano letivo (2022/23), esta iniciativa da Fundação Vodafone Portugal chega a 58 escolas de norte a sul do país, proporcionando aprendizagem experiencial aos alunos, através de dispositivos e recursos digitais, além de capacitar os professores nas áreas de ensino STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)", adianta a fundação do grupo Vodafone.

De acordo com a entidade, durante uma aula semanal de 50 minutos os alunos das escolas abrangidas "são desafiados a desenvolver projetos com recurso a novas tecnologias e a explorar e desenvolver presencialmente, em grupo e de forma interativa, as suas competências técnicas, comportamentais e sociais".

Atualmente, o programa envolve "mais de 1.300 professores e 20 monitores DigitALL, que asseguram a formação presencial".

As escolas -- integradas em 12 agrupamentos de escolares dos municípios de Arganil, Barreiro, Coimbra, Faro, Loures, Mangualde, Óbidos, Odivelas, Paredes, Sintra e Tomar --, foram selecionadas para participar no programa através de candidaturas que decorreram em abril.

A plataforma DigitALL, na vertente de autoaprendizagem a distância, "já impactou cerca de 43 mil utilizadores e disponibiliza 40 atividades de acesso livre", refere.

Além dos protocolos assinados com as autarquias e agrupamentos de escolas envolvidos no projeto, "e tendo a Direção-Geral da Educação [DGE] reconhecido a importância e a qualidade do projeto DigitALL, em particular nos contributos que pode acrescentar às áreas da Matemática e das Tecnologias de Informação e Comunicação, estabeleceu-se uma parceria institucional entre as partes", acrescenta.

"Dentro do foco da educação, o desenvolvimento de competências digitais é uma das áreas privilegiadas pela Fundação Vodafone Portugal e, nesse sentido, o programa DigitALL está já hoje a transformar a experiência de aprendizagem nas escolas. Conseguirmos, um ano e meio depois do lançamento, chegar a 7.000 alunos, é revelador do interesse e da importância dada pela comunidade escolar ao desenvolvimento de competências digitais, comportamentais e sociais, fundamentais para se criar uma sociedade digital mais sustentável e inclusiva", afirma a presidente da Comissão Executiva da Vodafone Portugal, Luísa Pestana, citada em comunicado.

A parceria "que celebrámos com a Direção-Geral da Educação vai contribuir para impulsionar ainda mais o alcance deste programa que, esperemos, chegue a milhares de outros alunos ao longo dos próximos anos letivos", conclui a responsável.

Por sua vez, a DGE, "enquanto a entidade responsável pela definição e implementação do plano de capacitação digital das escolas, desenvolvido no âmbito do Programa de Digitalização para as Escolas, congratula-se pela parceria institucional, estabelecida com a Fundação Vodafone, para o alargamento do programa DigitALL".

A aposta "em recursos educativos digitais de qualidade científico-pedagógica constitui-se como uma oportunidade para diversificar e enriquecer a experiência escolar, melhorando o processo de ensino e de aprendizagem, nomeadamente em áreas como as STEM", remata José Vítor Pedroso, diretor-geral da Educação, citado em comunicado.