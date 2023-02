Programa de aceleração digital Tourbit tem 520 mil euros para o turismo

(Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

O programa de aceleração digital Tourbit, cujo período de receção de candidaturas abriu em 01 de fevereiro e termina em 23 de março, tem 520 mil euros para pequenas e médias empresas (PME) de turismo, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o NEST -- Centro de Inovação do Turismo, uma das oito organizações que vão cooperar no programa Tourbit, informou que o projeto "irá fornecer um total de 520.000 euros de financiamento para a digitalização das PME do turismo".

"O objetivo é financiar projetos inovadores de digitalização de mais de 60 empresas do setor na Europa. As empresas interessadas podem candidatar-se até ao dia 23 de março de 2023", acrescentou.

O convite à apresentação de propostas para selecionar as PME foi lançado em Espanha (Catalunha), França, Eslovénia, Bélgica, Finlândia, Islândia e Portugal, sendo que o apoio financeiro é de 8.000 euros para PME localizadas na Catalunha, Portugal e Eslovénia, ou 9.000 nas restantes localizações.

O programa destina-se a hotéis e alojamentos similares, parques de campismo, parques de veículos recreativos e parques de caravanas, agências de viagens e operadores turísticos.