Programa ‘mindfulness’ da Google chega a Portugal

O programa de mindfulness desenvolvido pela Google tem como objetivo ensinar a lidar de forma positiva com os desafios profissionais. A formação intitulada de “Search Inside Yourself” chega a Portugal nos dias 19 e 20 de setembro pelas mãos do ISEG – Lisbon School of Economics & Management, que promove a iniciativa nas suas instalações.

Com sucesso em 30 países e mais de 100 cidades, o programa é um curso de liderança e inteligência emocional, desenhado por Chade-Meng Tan, engenheiro da Google. O curso destina-se às empresas e baseia-se em práticas de mindfulness e nos recentes avanços da neurociência com o objetivo de aumentar a produtividade e o bem-estar organizacional, nota o ISEG em comunicado.

“A capacidade de estar mais “presente” e “atento” pode ser treinada com recurso a práticas de mindfulness. O curso Search Inside Yourself incide sobre essas práticas e conduz a melhorias significativas dos participantes em inteligência emocional, resiliência, empatia e capacidade de criar relacionamentos positivos, que são hoje soft skills essenciais para o sucesso profissional”, apontou Manuel Laranja, professor do ISEG/ULab.

Através de técnicas de inteligência emocional, a formação procura aumentar a consciência emocional e o autocontrolo, ensinando a lidar com emoções, o que permite diminuir a ansiedade e o stress causado por contratempos e desafios profissionais. Estas técnicas permitem manter a mente focada e consequentemente aumentar a produtividade, a autoconfiança, a resiliência e os processos de tomada de decisões nos negócios.

Lecionado em inglês, o programa, reconhecido pelo International Coaching Federation, tem uma duração de dois dias intensivos marcados por diversos exercícios práticos, seguidos de quatro dias de formação e exercícios online.