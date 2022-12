Programa Tourism4.0 vai dar 7 mil euros às PME do setor do turismo

Torre de Belém, Lisboa © Gonçalo Villaverde /Global Imagens

Estão abertas até dia 18 de janeiro as inscrições para o Tourism4.0, um programa internacional destinado às pequenas e médias empresas (PME) do setor do turismo, destinado a facultar a transição para as tecnologias digitais. As empresas selecionadas recebem 7 mil euros após a conclusão do programa, de acordo com o NEST - Centro de Inovação do Turismo.

O Tourism4.0 terá a duração de nove meses "para fornecer coaching, mentoria e orientação para desenvolver competências digitais através de formação, webinars e outras atividades de aprendizagem com especialistas", lê-se num comunicado do NEST.

Podem candidatar-se PME que desenvolvam negócios de hotelaria (hotéis, alojamentos similares), alojamentos de curta duração, agências de viagens, operadores turísticos, serviços de reservas e negócios relacionados, estando as inscrições abertas a empresas localizadas em Portugal, Itália, Espanha, Malta e Croácia.

De acordo com o NEST, "os participantes vão poder ter acesso a mentores com conhecimentos especializados na área de foco da iniciativa, trabalhando com cada PME de forma a oferecer coaching à medida e formação para elevar as capacidades da equipa e aconselhar projetos para alcançar um maior sucesso".

"Entre os mentores, estão profissionais da Microsoft, Google, Nova SBE, Host, Startup Portugal, RemoteWork, Wamos Portugal, Turismo de Portugal, entre outros especialistas no setor do digital e do turismo, que irão participar em alguns dos 15 webinars e 6 workshops sobre tópicos como: Tecnologia e soluções para a produtividade e eficiência; Sustentabilidade digital e soluções de baixo carbono; Resiliência: segurança e conformidade - soluções de orientação", lê-se ainda no mesmo comunicado.

Haverá ainda sessões de aprendizagem online disponíveis no canal de YouTube/podcast de vídeo do evento sobre "os desafios e oportunidades da transformação digital da indústria do turismo, boas práticas para o reforço da capacidade de inovação dos empreendedores turísticos e soluções digitais para encontrar novas oportunidades de negócio no setor, entre outros temas".

"O NEST orgulha-se de fazer parte deste consórcio que apoia o programa entre várias entidades internacionais, e de representar Portugal como parceiro do projeto, e contribuir para aumentar a base de conhecimentos das empresas em áreas-chave, tais como a Inteligência Artificial ou Dados e Análises", refere Roberto Antunes, diretor executivo do NEST, citado na nota à Imprensa.

No final dos nove meses do programa de aprendizagem, haverá uma conferência em Portugal para "um evento de networking que juntará todos os participantes, várias atividades e uma exibição dos melhores projetos e soluções com o intuito de aumentar a visibilidade e o posicionamento das PME participantes".