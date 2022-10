Programa U-Bike distribuiu 2249 bicicletas após investimento de 4,48 milhões

Loja de bicicletas © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O programa U-Bike, com um investimento de 4,48 milhões de euros, dos quais 3,55 provenientes de fundos europeus, permitiu distribuir 2.249 bicicletas por várias universidades e politécnicos do país, anunciou esta terça-feira o Ministério do Ambiente.

De acordo com uma nota de imprensa do ministério, "Leiria, Beja, Évora, Beira Interior, Aveiro, Viana do Castelo, Bragança, Lisboa (IST - Instituto Superior Técnicos), Porto (Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto), Cávado e Ave e Vila Real foram os centros de ensino superior beneficiários do U-Bike".

"Segundo dados provisórios, a comunidade escolar dos 12 centros de ensino superior beneficiários deste programa realizou 1,65 milhões de quilómetros de percursos", pode ler-se na nota de imprensa esta terça-feira enviada às redações.

O secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, participou esta terça-feira em Aveiro, na cerimónia de encerramento do programa, que teve "um investimento total de 4,48 milhões de euros, comparticipado em 3,55 milhões de euros pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)".

Na nota, o ministério assinala a existência de duas estratégias de mobilidade ativa, a ciclável e a pedonal, a última das quais aprovada pelo Governo em setembro deste ano.

Segundo Jorge Delgado, ambas "são compostas por um conjunto ambicioso e abrangente de medidas de sensibilização e de capacitação, de requalificação de infraestruturas, de revisão de normas e regulamentos e de definição e atribuição de incentivos".

No dia 22 de setembro, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030 (ENMAP) foi aprovada na generalidade e foi para consulta pública, esperando Jorge Delgado que seja definitivamente aprovada até ao fim do ano.

De acordo com o portal ConsultaLEX, a ENMAP estará em consulta pública até ao dia 11 de novembro.