Programa uconnect promove relação de universitários com mundo laboral

Chama-se uconnect e é um programa destinado aos alunos universitários que pretendam ter contacto com o mundo profissional – nas áreas da consultoria e tecnologias de informação – enquanto estudam, beneficiando do acompanhamento de um mentor da empresa. A iniciativa foi lançada pela Unipartner, corporate partner da Nova SBE, em conjunto com o Nova Tech Club.

“O uconnect é uma oportunidade para todos os alunos que desejem alavancar a sua carreira e está acessível a estudantes da Nova SBE e de outras universidades”, indica a Unipartner em nota de imprensa, acrescentando que a “estreita ligação às universidades” é uma prioridade.

Esta ligação permite não só apoiar os programas pedagógicos das universidades como também atrair e captar talento.

O programa vem ainda reforçar a ligação da Unipartner à Universidade Nova de Lisboa. Como parte deste investimento na proximidade com as universidades, a consultora apoia também o programa Fellowship for Excellence na Nova SBE, a promoção de Formação Avançada e Executiva na Nova IMS e na Faculdade de Ciências e Tecnologia, onde apoia licenciaturas e teses de mestrado.