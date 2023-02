Projeto de parecer da IGF confirma irregularidades na indemnização a Alexandra Reis

© TIAGO PETINGA/LUSA

O projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) confirmou irregularidades na atribuição da indemnização de 500 mil euros por parte da TAP a Alexandra Reis, avança a SIC.

A administração da companhia aérea e a ex-gestora já foram notificadas deste projeto de parecer, para poderem apresentar contraditório.

O escritório de advogados que assessorou a administração de Christine Ourmiéres Widener foi a SRS de Pedro Rebelo de Sousa, enquanto a Morais Leitão assessorou Alexandra Reis.

Em fevereiro de 2022, a TAP comunicou à CMVM a saída da administradora Alexandra Reis, referindo a companhia aérea que tinha sido Alexandra Reis a renunciar ao cargo.

Em dezembro passado, a Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro, tendo então estalado a polémica sobre a indemnização que recebeu quando saiu da companhia aérea detida pelo Estado (500 mil euros).

Numa declaração escrita enviada à Lusa, nesse mês, Alexandra Reis disse que o acordo de cessação de funções "como administradora das empresas do universo TAP" e a revogação do seu "contrato de trabalho com a TAP S.A., ambas solicitadas pela TAP, bem como a sua comunicação pública, foi acordado entre as equipas jurídicas de ambas as partes, mandatadas para garantirem a adoção das melhores práticas e o estrito cumprimento de todos os preceitos legais".

Em 28 de dezembro, a TAP enviou um novo esclarecimento à CMVM, referindo que a renúncia apresentada por Alexandra Reis "ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP, no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e a TAP".

Já a presidente executiva da TAP disse, em janeiro, no parlamento, que as comunicações enviadas à CMVM sobre a indemnização de Alexandra Reis foram recomendadas por advogados e garantiu que existem documentos e "provas escritas" sobre todo o processo.