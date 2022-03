Projeto-piloto quer pôr hotéis, restaurantes e cafés a reciclar mais vidro

Projeto Mais Vidro, Mais Reciclagem #Horecafazpartedasolução vai durar 18 meses e vai dar aos estabelecimentos da canal HORECA ecopontos com um mecanismo tecnológico que pretende substituir processo manual de colocação de embalagens de vidro. Com esta implementação, as empresas organizadoras pretendem chegar aos 75% de reciclagem de vidro, em 2025.