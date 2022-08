Projeto residencial Campolide - Nova Goa "é um ativo e investimento incontornável"

© DR

Dinheiro Vivo 31 Agosto, 2022 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Os ativos residenciais no centro de Lisboa são, provavelmente, a commodity, que de forma mais sustentável, mais valorizou na economia do país nos últimos anos, o que reflete todo o interesse e dinâmica que lhe está associada." Quem o afirma é o diretor of Real Estate da Hipoges em Portugal, Luís Silveira, reforçando a importância do projeto residencial Campolide Nova Goa, como um "ativo e investimento incontornável", que prevê a construção de cerca de 7500 m2 acima do solo, distribuídos por 59 apartamentos, no quarteirão definido entre a rua Conde Nova Goa, a rua de Campolide e a avenida Calouste Gulbenkian.

Relacionados HipoGes lança Portal com mais de 10 mil imóveis em carteira

A Hipoges, que conta com mais de 46 mil milhões de euros em ativos sob gestão, reforça assim a sua posição no mercado enquando servicer em gestão de ativos ao estar envolvida na venda deste residencial em conjunto com a JLL.

"Trata-se de um desafio que tem a particularidade de se localizar numa zona premium do país, trazendo-nos, assim, maior visibilidade", conta Luís Silveira. "Por outro lado, representa uma demostração da confiança dos nossos clientes e a consolidação da posição da Hipoges como servicer de referência em Portugal."

Os imóveis residenciais têm vindo a ganhar peso dentro dos ativos geridos pela Hipoges. O diretor of Real Estate da Hipoges em Portugal explica ainda a razão: "Todos os indicadores apontam no sentido da necessidade geral de renovação e valorização do parque habitacional no país. Desta forma é, uma vez mais, incontornável que a Hipoges esteja e cresça nesta área, seja por via da gestão de NPL"s [créditos não produtivos, em português], seja pelo processo de investimento de alguns dos nossos clientes."