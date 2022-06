Projeto solar de 37 milhões de euros que integra portuguesa MCA vai ser lançado no Luena

Empresa portuguesa participa em projeto na província do Moxico, em Angola © DR

A portuguesa MCA (Manuel Couto Alves) é uma das empresas que integra o consórcio que está a desenvolver uma central solar fotovoltaica no Luena, capital da província angolana do Moxico, um investimento de 36 milhões de euros.

O ato de consignação e lançamento da primeira pedra do projeto de construção do central solar fotovoltaica decorre na quinta-feira e será presidido pelo ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, e o governador do Moxico, Gonçalves Manuel Muandumba.

O projeto está a cargo do consórcio Sun África, MCA-Vias e MCA, do grupo Manuel Couto Alves, e prevê a instalação de 42.560 painéis com uma potência nominal de 25 megawatts, para melhorar o acesso ao fornecimento de energia elétrica.

Vai abranger 11 comunas do Moxico, prevendo-se que atinja uma população potencial de quase 300 mil pessoas e mais de 56 mil casas, tendo um prazo de execução de três anos.

O executivo angolano tem em curso um programa de construção de sete centrais solares fotovoltaicas em seis províncias do país, num total de um milhão de painéis solares, capazes de gerar energia limpa e sustentável de 370 megawatts e garantir o fornecimento regular a mais de dois milhões de pessoas que residem nestas zonas, principalmente no meio rural.

O grupo MCA tem também em fase de implementação na Baía Farta, província de Benguela, o maior parque fotovoltaico (188 megawatts) da África subsaariana, localizado no Biópio.