Projeto Zero Defects 4.0 elegível para os melhores da Europa

O projeto Zero Defects 4.0 está nomeado para os Prémios EIT (European Institute of Innovation & Technology) 2020, na categoria Innovators, que reconhece o desenvolvimento de produtos e serviços com impacto significativo para um futuro sustentável, foi divulgado.

Este projeto vai permitir, através de sistemas avançados de análise preditiva, antecipar defeitos na produção de painéis derivados de madeira, reduzir o desperdício de matérias-primas e o consumo de energia associada aos processos, esclarece o consórcio liderado por entidades portuguesas em comunicado.

Esta inovação, colaborativa e disruptiva no contexto industrial, é resultado do trabalho de um consórcio formado pela Sonae Arauco, INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e pelo Laboratory for Manufacturing Systems and Automation (LMS, Universidade de Patras, Grécia), sendo que os vencedores serão anunciados em 09 de dezembro.

"O projeto colaborativo Zero Defects 4.0 criou um sistema de apoio à decisão na produção dos painéis derivados de madeira da Sonae Arauco. Com este desenvolvimento, que incorpora inteligência artificial de ponta, será possível prever a melhor combinação de parâmetros de processo, que se espera culminará numa redução de defeitos, até um patamar de defeitos zero." E acrescenta: "Esta nomeação para o prémio EIT, na categoria Innovators, é um reconhecimento do potencial deste projeto num contexto europeu de inovação industrial", refere, em comunicado, Ana Machado Silva, senior project manager da Sonae e coordenadora do projeto.

Explica a Sonae Arauco que este projeto terá um "impacto direto" na redução de desperdício de matérias-primas e do consumo de energia associada aos processos. Atualmente, as não conformidades dos painéis derivados de madeira, que são usados em cozinhas, mobiliário, pavimentos e decoração de interiores, levam ao desperdício de matérias-primas, que geram constrangimentos no fornecimento aos clientes industriais. Estima o consórcio que o Zero Defects 4.0 0 permita, numa fase inicial de arranque, uma redução de 10% das não conformidades de qualidade, com "gradual aumento, por aprendizagem automática dos modelos implementados, até à visão final dos zero defeitos". Além disso, o projeto "resultará em ganhos de produtividade, alavancados por uma maior disponibilidade da linha de produção, resultante das melhorias geradas pelos dados nos processos de decisão".