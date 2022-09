Projetos da EDP de hidrogénio verde considerados "estratégicos" por Bruxelas

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP.

A Comissão Europeia selecionou três projetos da EDP para receberem apoio no âmbito do programa IPCEI Hy2use, cujo objetivo é acelerar a transição energética na Europa promovendo o desenvolvimento e produção de hidrogénio verde.

A empresa sublinha, em comunicado, que "entre as empresas selecionadas, a EDP destacou-se com o maior número de projetos", com três dos 35 investimentos considerados estratégicos por Bruxelas.

Os projetos em causa são nas centrais térmicas de Aboño (Astúrias), de Los Barrios (Cádiz) e em Teruel (Aragão). "Estes projetos visam testar e promover a produção de hidrogénio verde, envolvendo uma capacidade total de 225 MW em eletrolisadores", adianta a empresa.

"Temos de ser ambiciosos e ágeis nesta aposta e os apoios agora aprovados são um incentivo decisivo para que se possa dar o salto em larga escala nesta tecnologia inovadora", considera Miguel Stilwell d'Andrade, presidente executivo da EDP, citado no comunicado.