Projetos de transição energética de 10 escolas concorrem a prémio de 20 mil euros da Fundação Galp © Fundação Galp

Dinheiro Vivo 25 Maio, 2023 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O prémio Energy Up, um projeto educativo da Fundação Galp, encontrou as 10 escolas finalistas de norte a sul do país. Em causa estão 20 mil euros em painéis solares atribuídos ao vencedor, além de 1000 euros em cheque educação que serão distribuídos aos melhores projetos de cada ciclo.

A instituição agraciada com o prémio verá recompensados os seus esforços de sustentabilidade e eficiência energética, reforçados com a instalação de painéis fotovoltaicos da Galp Solar, que se prevê que poupem até 1000 euros na fatura energética mensal.

O prémio Energy Up é uma das bandeiras do projeto educativo Future Up - financiado no âmbito do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia, aprovado pela ERSE -, através do qual se mobilizam professores e alunos para uma transição energética justa, solidária e inclusiva.

No ano passado, o prémio foi entregue à Escola Básica 2/3 Francisco Manuel de Melo, na Amadora, que conquistou o júri com um plano de negócios para uma empresa sustentável em 2050.

A edição de 2023 contou com 65 candidaturas, que foram avaliadas por um painel de jurados composto por representantes da ADENE - Agência para a Energia -, da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral de Educação e da Direção-Geral de Energia e Geologia. Os alunos e escolas vencedoras serão conhecidos a 30 de maio, pelas 14h, numa cerimónia no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

Desde 2010, os projetos educativos da Fundação Galp chegaram a 2,2 milhões de alunos e professores em mais de 20 mil escolas nacionais, num total de 5200 aulas sobre transição e eficiência energética lecionadas por 600 voluntários da empresa do setor da energia.