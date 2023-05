Projetos para a Lello e Rua do Loureiro nas mãos dos Siza Vieira

Livraria Lello © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Os arquitetos Siza Vieira, pai e filho, vão assinar dois projetos para marcar a cidade do Porto. O cliente é Pedro Pinto, que detém 51 % da famosa livraria portuense Lello e 20 prédios na zona da Rua do Loureiro, para além do centro empresarial Lionesa. O empresário desafiou o premiado arquiteto português a construir "uma pala" no edifício de escritórios da loja de livros mais visitada da Invicta. Álvaro Siza Vieira, que está a trabalhar nesta obra com o engenheiro civil António Adão da Fonseca, ficou surpreendido com o pedido. "Quer uma pala?", questionou. "Faça-me um símbolo para a cidade", esclareceu Pedro Pinto.

Relacionados Lionesa quer reativação da Linha de Leixões para alavancar negócios

O objetivo deste projeto é estabelecer um corredor entre a entrada da Livraria Lello e a saída pelo edifício de escritórios adjacente. Com mais de 1,2 milhões de visitantes anuais - número registado em 2022 e idêntico a 2019 -, Pedro Pinto quer encontrar uma solução de mobilidade para este fluxo. Como adianta, a ideia é entrar pela Lello e sair pelo outro prédio. O projeto não está aprovado, mas a ambição é grande. Sem revelar o volume de faturação desta loja de livros considerada por muitos a mais bonita do mundo, o empresário adianta que 30% é proveniente do turismo (venda de bilhetes para visita) e 70% do comércio de livros. "O maior orgulho que podemos ter é que de facto a Lello é uma livraria", sublinha. Por ano, "vendemos 700 mil livros". O título de mais sucesso é "O Principezinho", que está nas prateleiras em português, espanhol, francês e inglês.

Com especial gosto pela arte, Pedro Pinto quer também instalar um polo cultural na zona da Rua do Loureiro, junto à estação ferroviária de S. Bento, mesmo no coração da cidade. Ao longo dos últimos oito anos, adquiriu 14 prédios nesta artéria portuense e seis na Rua do Cativo. E mais teria comprado se surgisse a oportunidade. "Foi o local onde gastei mais tempo e dinheiro", revela. "Já temos aprovadas as intervenções para os primeiros nove edifícios, sete dos quais em contínuo. Vai o ser o projeto mais incrível da cidade do Porto", sublinha. Estão todos a cargo de Álvaro Leite Siza Vieira, filho do reconhecido arquiteto português que em 1992 ganhou o Prémio Pritzker, o Nobel da Arquitetura. Alguns dos edifícios estão pensados para receber exposições culturais e residências artísticas e outros para serem transformados em apartamentos turísticos de luxo. O empresário não revela o investimento.

Já o Teatro Sá da Bandeira, comprado através da empresa que detém a Livraria Lello, continua com o futuro envolto em neblina. O espaço tem um inquilino de longa data, que não está disposto a denunciar o contrato. Para Pedro Pinto, os arrendatários "têm direitos e obrigações" e, nesta última matéria, há que ter em conta o atual estado de conservação do edifício. O empresário gostava que "as forças vivas da cidade ajudassem a mediar a questão, que apelassem ao bom senso". Até porque, diz, "nunca faremos nada contra o Porto".