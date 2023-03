Projetos regionais vão receber 1,5 milhões para combater pobreza e desigualdade

BPI e a Fundação "la Caixa" lançaram a quarta edição da Iniciativa Social Descentralizada com apoio de 1,5 milhões de euros.

O BPI e a Fundação "la Caixa" lançaram a quarta edição da Iniciativa Social Descentralizada (ISD), programa que se destina a apoiar projetos de inclusão social de âmbito local que sejam promovidos por instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com apoio de 1,5 milhões de euros.

Os apoios da ISD 2023 destinam-se a projetos sociais que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades dos setores mais vulneráveis da sociedade: crianças, adolescentes e jovens em situação de pobreza; pessoas com mais de 65 anos, em especial as que vivem em situação de solidão; pessoas com deficiência; inserção laboral; saúde, doença ou incapacidade permanente; interculturalidade e coesão social.

Com dotação agora reforçada para 1,5 milhões de euros, a ISD 2023 conta ainda com a colaboração de 325 unidades comerciais do BPI que, em todos os distritos e nas regiões autónomas, poderão selecionar os melhores projetos sociais locais.

Desde 2020, a Iniciativa Social Descentralizada apoiou 500 projetos sociais de âmbito local que ajudaram mais de 100 mil pessoas. O acordo de colaboração estabelecido entre o BPI e a Fundação "la Caixa" aconteceu após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.

Nos seus cinco anos de atividade em Portugal, a Fundação investiu mais de 136 milhões de euros no país, destinados ao desenvolvimento de iniciativas sociais, científicas, educacionais e culturais. Em 2023, a previsão é chegar aos 50 milhões de euros de investimento social.