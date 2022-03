"Pronúncia do Norte". O vinho de edição limitada da Niepoort em homenagem aos 40 anos dos GNR

A produtora de vinhos do Porto Niepoort associou-se aos GNR e lançou uma edição comemorativa de vinho tinto do Douro para celebrar os 40 anos de carreira do grupo musical. "Pronúncia do Norte" foi o resultado desta parceria artística "que marca bem a importância cultural que tanto o vinho como a música têm na vida de todos", observa a Niepoort, em comunicado.

Esta edição limitada, que segundo a Niepoort, vem reforçar a sua "convergência artística com as várias áreas da cultura", é lançada para o mercado a 20 de março - dia em que a banda pop-rock vai dar um concerto comemorativo no Porto, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.

"Nesta data especial, lançamos este vinho para celebrar esta que é praticamente a banda sonora das nossas vidas no norte", sublinha Dirk Niepoort, membro da quinta geração da família que produz vinho desde 1842. "A partir de agora, faz mais sentido cantar a "Pronúncia do Norte" com um copo deste vinho na mão", acrescenta.

A garrafa de vinho "Pronúncia do Norte" estará à venda por 20 euros.