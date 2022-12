Proposta salarial da Altice "ainda muito distante" da do sindicato

© Artur Machado/Global Imagens

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT) disse esta segunda-feira que a contraproposta da Comissão Executiva do grupo Altice para as atualizações salariais ficou "muito distante" do pretendido pela estrutura sindical.

Num comunicado, o sindicato recordou que propôs "atualizar os salários em 10,2% e estabelecer um salário mínimo de 1.000 euros a partir de 1 de janeiro de 2023", indicando que a proposta da empresa ficou "muito distante" destes valores.

"Assim, apresentaram no passado dia 29 uma contraproposta que se limita a atualizar salários" em 2% para valores base abaixo de 1.300 euros, "garantindo um vencimento mínimo de 800 euros", e de 1% para valores base superiores a 1.300 euros e inferiores a 2.300 euros.

A gestão propôs ainda 150 "movimentos de evolução profissional, com um mínimo de 5% no valor base".

"Embora seja a proposta inicial, a mesma é já indiciadora dos constrangimentos que a Comissão Executiva irá colocar na negociação, nomeadamente às propostas do STPT", referiu.

"O STPT considera de relevância extrema a evolução da remuneração salarial no incentivo, motivação e alinhamento de interesses dos trabalhadores relativamente à produtividade, rendibilidade e sustentabilidade das empresas do Grupo Altice Portugal, e para tanto entendeu propor um modelo de remuneração inovador, alicerçado na evolução, da taxa de inflação e na progressão do EBITDA [resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações]", segundo a mesma nota.

Além disso, em matéria de evolução profissional, o STPT propõe, por exemplo, "que o trabalhador situado nos níveis de desenvolvimento da categoria, após 3 avaliações de desempenho consecutivas positivas, deve progredir para o nível de desenvolvimento salarial seguinte, com um acréscimo de 5%".

A estrutura sindical considera esta proposta "muito diferente e distante dos 150 movimentos propostos pela Comissão Executiva" para 2023.

De acordo com o sindicato, "haverá mais reuniões de negociações já aprazadas para o dia 12 e 20 de dezembro", sendo que "o STPT espera a abertura necessária por parte da Comissão Executiva ao diálogo e à negociação".

Na semana passada, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (SINTTAV), o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações (SNTCT), o STT - Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT), a Federação dos Engenheiros e o Sindicato de Quadros Das Comunicações (Sinquadros) entregaram à administração do Grupo Altice Portugal um pré-aviso de greve de 24 horas para o dia de 09 de dezembro, pedindo aumentos salariais.

O pré-aviso de greve impacta as empresas MEO Serviços de Comunicações e Multimédia, Altice Portugal, PT Cloud e Data Centerts, Altice Labs, PT ACS - Associação de Cuidados de Saúde, Fundação Portugal Telecom, Portugal Telecom Data Center, PT Contact e PT Sales, Tnord, Sudtel, Field Force Atlântico e Winprovit.

As cinco estruturas sindicais convocaram ainda concentrações junto aos edifícios da Altice em Lisboa, Porto, Funchal e Ponta Delgada para as 14.30 horas de dia 9 de dezembro.