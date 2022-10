Prosegur Cash adquire ChangeGroup

ChangeGroup © DR

A Prosegur Cash adquiriu o controlo do terceiro maior operador mundial no setor do câmbio de moedas, a ChangeGroup. A Prosegur Cash continuará assim a reforçar a área de novos produtos como elemento central da estratégia de transformação, que inclui a diversificação de serviços e da presença geográfica, avança a empresa em comunicado enviado esta segunda-feira.

A ChangeGroup conta com uma ampla rede de multibancos. A entidade já prestou serviços a mais de 50 milhões de clientes, opera uma rede de mais de 100 agências de câmbios (tanto em aeroportos, como nas principais cidades do mundo) e gere 300 multibancos em 37 cidades do mundo. A ChangeGroup posicionou-se como "o principal operador de câmbios no mercado europeu, operando também nos Estados Unidos da América (EUA)", destaca a nota de imprensa enviada às redações.

A atividade do setor do câmbio está a revelar uma forte recuperação após a pandemia. Assim, "a solidez financeira e a experiência internacional da Prosegur Cash, juntamente com o conhecimento do setor e a capacidade operacional da ChangeGroup, representam uma oportunidade para captar o crescimento esperado do setor", lê-se no mesmo comunicado. Nesse sentido, a Prosegur Cash quer fazer crescer o negócio da ChangeGroup nos próximos anos.

As empresas desenvolveram uma estratégia integrada e conjunta através da qual esperam acelerar o crescimento das operações. O objetivo do trabalho em equipa é construir uma operação baseada na experiência digital, tanto para o desenvolvimento de produtos como de canais.

O diretor global de Novos Negócios da Prosegur Cash, Ignacio Cea, afirma que "integrar a experiência e o conhecimento da ChangeGroup é um marco importante na transformação das operações e na constante diversificação dos serviços".

Com esta operação, a empresa quer "trazer as capacidades para um novo segmento que está a recuperar muito rapidamente após a pandemia", destaca o mesmo responsável. E acrescenta: "Estamos convencidos de que estamos agora a entrar numa nova fase de desenvolvimento intensivo para a ChangeGroup em todos os mercados e países".

Por seu turno, o CEO e co-fundador da ChangeGroup, Sacha Zackariya, sublinha: "Este acordo é um sinal da confiança depositada nas equipas e nos serviços que prestamos. A partir de agora, os clientes - especialmente os dos aeroportos - têm um parceiro forte e financeiramente estável com os recursos necessários para prestar serviços de classe mundial a longo prazo e à escala global".