Prosegur e Santander colaboram em sistema de alarme inteligente

Prosegur e Santander em colaboração num sistema de alarme inteligente © DR

A Prosegur Alarms em colaboração com o Santander Portugal criaram um sistema de segurança inteligente. O serviço de proteção da Prosegur já está disponível online, na Boutique do Santander e nos balcões da entidade financeira. O acordo prevê que os clientes do Santander possam contratar este sistema de alarme inteligente, afirmam as empresas em comunicado.

O sistema de segurança oferece proteção contra intrusões, tentativas de inibição e sabotagem. De forma adicional, possui um nível elevado de inovação tecnológica, permitindo ao sistema trabalhar também na prevenção através do reconhecimento inteligente. Os clientes do banco que utilizem o serviço podem optar por uma configuração mais simples ou mais completa, de acordo com as suas necessidades.

O diretor-geral da Prosegur Alarms, Carlos Vaqueirinho, assegura que "esta aliança permitirá aos clientes do Santander usufruir de toda a nossa tecnologia e inovação na segurança doméstica e empresarial".

O responsável de Everydaybanking e parcerias do Santander Portugal, João Viana, referiu que "com esta parceria damos mais um passo para oferecer um serviço cada vez mais completo aos nossos clientes. A Boutique Santander tem vindo a privilegiar a ligação a parceiros relevantes que podem melhorar a nossa proposta de valor".

Potencial de crescimento

O setor dos sistemas de alarme apresenta um elevado potencial de crescimento, uma vez que a sua taxa de penetração é muito inferior à de outros países europeus. Em Portugal, a penetração é de apenas 5%, enquanto que noutros países europeus e nos EUA as taxas de penetração rondam os 15% e 20%. No entanto, a tendência de crescimento dos últimos anos demonstra que este setor apresenta um grande potencial de expansão, consideram a Prosegur e o Santander.