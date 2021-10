PS apresente projeto de lei para limitar ação das ordens profissionais

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo 05 Outubro, 2021 • 09:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista tem como objetivo reduzir o poder das ordens profissionais, desde a Ordem dos Médicos à dos Advogados, no acesso à profissão. Haverá, segundo o jornal Público,

cerca de 470 mil pessoas inscritas em ordens.

A proposta dos socialistas, que tem como primeira subscritora Ana Catarina Mendes, quer estabelecer um máximo de 12 meses para todos os estágios profissionais.

No preâmbulo do diploma, que deu entrada no parlamento no passado domingo, lê-se que, "para eliminar restrições injustificadas ao acesso às profissões reguladas, estabelecem-se limites claros quanto aos estágios profissionais e eventuais cursos de formação e exames, que não devem incidir sobre matérias já leccionadas e avaliadas pelas Instituições de Ensino Superior, que estão sujeitas a processos de avaliação e acreditação rigorosos, que envolvem as associações públicas profissionais".