PS quer maior redução do ISV dos usados importados

Poderá ser maior do que se esperava a redução do ISV - imposto sobre veículos - para os veículos usados importados da União Europeia. O PS apresentou uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) relativamente a esta matéria, refere esta segunda-feira o Jornal de Negócios.

O ISV está ligado à componente ambiental e à componente de cilindrada. Quanto mais velho o veículo for, maior será a redução do imposto a pagar. No OE2021, passará a existir uma componente ambiental no imposto a pagar sobre veículos usados importados da UE.

Se um carro tiver 15 ou mais anos, a componente ambiental poderá reduzir o imposto em até 70%. Só que na componente de cilindrada esta redução poderá atingir os 80% se o carro tiver 10 ou mais anos.

Os deputados do PS querem que a idade tenha praticamente o mesmo peso na componente ambiental do que na componente de cilindrada: a redução do imposto na componente ambiental poderá chegar aos 80%. Só que para isso acontecer o carro terá de ter pelo menos 15 anos.

Os socialistas defendem ainda uma redução mais aprofundada do imposto conforme a idade na componente ambiental: um carro com dois anos, em vez de ter uma diminuição de 11%, poderá ver o imposto reduzido em 20%.

O Estado português tem travado um duelo com a Comissão Europeia por causa do ISV dos veículos usados importados. Em janeiro de 2019, Bruxelas iniciou um procedimento de infração contra Portugal por "não ter em conta a componente ambiental do imposto de matrícula aplicável aos veículos usados importados de outros Estados-Membros para fins de depreciação".

Em novembro do ano passado, a Comissão Europeia reforçou a pressão sobre Portugal e emitiu um parecer fundamentado. Como Portugal nada fez, o processo seguiu, em fevereiro deste ano, para o Tribunal de Justiça da União Europeia.